إيران تعلن تنفيذ "عملية ناجحة" في الخليج قرب منصات النفط السعودية

وقال محمد قاسمي نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر (جنوب إيران)، مساء أمس الأربعاء، إنه تم "تلقي تقارير وصور مسجلة بالأقمار الصناعية من مركز التعاون المتبادل في حالات الطوارئ البحرية الواقع في الخليج بشأن وجود تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع أنه بعد ذلك "عقدت اجتماعات متخصصة على الفور وتم إرسال معدات لمكافحة التلوث على متن سفينة هدايت 3 وسفينة الخليج الفارسي مع 10 موظفين إلى المنطقة مساء الاثنين".

وأعلن أن "عمليات تطهير البقع النفطية في الخليج جرت على بعد 60 ميلا من ميناء بوشهر بالقرب من منصات النفط السعودية واكتملت بنجاح".

وأشار إلى أنه "وفقا للمراقبة الجوية والتقارير القادمة من سفينة ناجي 18، كان حجم التلوث أكثر من ميل مربع واحد وتم الإبلاغ عنه بالقرب من المنصات النفطية السعودية".