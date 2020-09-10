شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7190 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.