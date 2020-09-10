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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهواتف الرخيصة تداعب اهتمامات أبل.. السر وراء آيفون إس إي

الخميس 10 سبتمبر 2020

الخليج 365

هل تتحول شركة أبل نحو الهواتف الرخيصة لتوسيع قاعدة مبيعاتها؟ سؤال يشغل اهتمام الجمهور والمنافسين بقطاع صناعة الهواتف المحمولة الآن.



الشركة الأمريكية بصناعة الهواتف الفاخرة، باتت على وشك خوض مغامرة طرح إصدارات آيفون 12 بتكلفة تقل عن ألف دولار، بحسب محللين.

ومن المقرر أن تعقد أبل مؤتمرا افتراضيا في 15 سبتمبر/ أيلول الحالي، وثمة ترجيحات بأن يتم الكشف خلاله عن مجموعة منتجات جديد من الجيل الـ 12 لهواتف آيفون.

ويتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية عن الحدث المنتظر منتصف هذا الشهر ولكنها ستقوم ببثه عبر الإنترنت، كما تفعل عادة.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" العالمي، قال دانييل آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش" للأوراق المالية الأمريكية، في مذكرة بحثية، إن تكلفة بعض إصدارات الجيل الجديدة لآيفون مرشحة لأن تدور حول 650 دولار.

ولكن آيفز أشار إلى أمر هام للغاية، وهو أن أبل قد لا تطرح نسخة من آيفون 12 غير مدعم بقتنية الجيل الخامس 5G في مطلع 2021.

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ووفقا لمذكرة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لعام 2018، فإن امتلاك جهاز آيفون يعد علامة على ارتفاع الدخل لدى الأشخاص.

- السر يكمن في الهاتف "آيفون إس إي"

في ضوء ذلك يبقى السؤال المهم الآن، ما هو الدافع لاختراق سوق المنتجات الرخيصة رغم نجاحها الواسع في نظيرتها الفاخرة؟ الإجابة في الأغلب تكمن في الهاتف "آيفون إس إي".

هو الهاتف الذي طرحته الشركة بسعر 400 دولار فقط، ولاقى إقبالا جيدا بين الجمهور، لاسيما في ظل انخفاض السيولة المتاحة لدى الكثير منهم، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أن هاتف "آيفون اكس أر" الاقتصادي الذي طرحته الشركة الأمريكية في عام 2018، يلعب دورا مؤثرا في زيادة احتمالات تصنيع هواتف رخيصة، لكونه تم اختياره الهاتف الأكثر شيوعا لعام 2019، وفق تقرير شركة "Omdia" لأبحاث التكنولوجيا.

ويبدو أن هناك تحولات بصناعة الهواتف المحمولة، إذ إنه في الوقت الذي ربما تغير أبل وجهتها نحو الهواتف الاقتصادية المطروحة بأسعار معقولة توسيع قاعدة المنتجات، تنامى اهتمام شركة سامسونج بالهواتف الفاخرة.

ومن أبرز إصدارات سامسونج الفاخرة، الجالاكسي نوت، الجالاكسي فولد، الجالاكسي أس.

وأمس الثلاثاء تراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 3.66% إلى 116.35 دولار وسط تراجع مستمر لأسهم التكنولوجيا.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت أسهم أبل لتصبح أول شركة أميركية تتعدى قيمتها السوقية التريليوني دولار في 19 أغسطس/آب الماضي، وبلغت قيمتها السوقية أمس الثلاثاء 1.98 تريليون دولار.