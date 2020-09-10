التحالف العربى يعترض ويدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركي المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

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