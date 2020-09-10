مصرع 3 وإصابة 7 آخرين جراء انفجار انتحارى بمطعم فى الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم بعد أن فجر انتحاري حزامه الناسف في مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأوضح المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية إسماعيل مختار عمر أن المطعم المستهدف يوجد قرب المسرح الوطني في مقديشو، وأن الانتحاري كان يستهدف مدنيين جالسين في المطعم. وكانت وسائل إعلام صومالية قد ذكرت في وقت سابق، أن انفجارًا وقع اليوم، بالمسرح الوطني قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

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