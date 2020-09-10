اكتشاف سفينة هولندية «شبه سليمة» من القرن الـ17

اكتشف غواصون هولنديون، سفينة غارقة في خليج فنلندا، شرق بحر البلطيق، تعود إلى القرن السابع عشر، كانت جزءاً من أسطول الإمبراطورية الهولندية، و وجدوها في حالة شبه سليمة. وصممت السفينة «فلويت» لنقل أكبر قدر ممكن من الحمولة مع أقل عدد من الطاقم.

وقال جوني بولكو، قائد فريق الغواصين: مازال سبب تحطم السفينة غامضاً لدى الجميع، ربما تكون تحطمت بسبب عاصفة أو تعرضت المضخات لعائق ما أدى إلى تسرب الماء. وأضاف: لاحظنا أضراراً طفيفة ناجمة عن شباك الجر.

وقال جها فلينكمان، أحد الغواصين المشاركين، إن هذا النوع من السفن شاهد على قوة الإمبراطورية الهولندية في تلك الحقبة، وأنها نقلت جميع المستكشفين الهولنديين حول العالم، مثل ويليم بارنتس إلى القطب الشمالي. وأضاف، ساعد وجود السفينة في بحر البلطيق على بقاء السفينة على حالها، نظراً لانخفاض الملوحة والظلام المطلق ودرجات الحرارة المنخفضة جداً على مدار السنة. وتابع إن الكائنات الحية المحبة للخشب مثل دودة السفينة لا يمكنها العيش في مثل هذه البيئة، كما أن البحر يتجمد في الشتاء.