شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل «منصة كلاسيرا» التابعة للتعليم الأهلي يحرم 152 ألف طالب من الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب تعطل منصة نظام “كلاسيرا التعليمي” في حرمان قرابة 152 ألف طالب وطالبة من الدراسة عن بعد.

وأبدى عدد من أولياء الأمور، والطلاب، استياءهم من تعطل المنصة التعليمية التابعة للتعليم الأهلي، والتي تضم 892 مدرسة، بها 152.911 طالبًا، و37.355 معلمًا، وفقا لـ”اليوم”.

وأرسلت عدد من المدارس رسائل نصية لأولياء الأمور، جاء فيها: “نعتذر عن الحصص الافتراضية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 21 محرم 1441هـ، وذلك نظرًا لوجود تحديثات ضرورية بنظام كلاسيرا التعليمي، مما أدى إلى إحداث بطء في خدمات النظام، وسوف يتم تعويض تلك الحصص بالتنسيق لاحقًا”.