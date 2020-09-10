«التعليم» توضح طريقة الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام «مايكروسوفت تيمز»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة التعليم طريقة الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز.
ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين طريقة الحفاظ على الخصوصية عندحضور الدروس أو اجتماعات تتطلب المشاركة الصوتية أوالمرئية، مؤكدة وجوب الحرص على الحضور في مكان منعزل وهادئ و ذو خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة.
كما شددت “التعليم على إغلاق الكاميرا والميكروفون بعد انتهاء الدرس، أو عند عدم الحاجة إليهما.
وبيّنت أنه يمكن الحفاظ على الخصوصية أثناء إستخدام الكاميرا بتمويه الخلفية أو تغييرها في “مايكروسوفت تيمز” عن طريق الضغط على علامة الثلاث نقاط ثم اختيار تأثيرات الخلفية، وبعدها يتم انتقاء الخلفية المناسبة من الصور المتاحة في مايكروسوفت تيمز.
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