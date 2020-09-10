شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة مساعدات إنسانية إماراتية للساحل الغربي اليمني ترسو بالمخا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار المرحلة الثانية لتوزيع 300 طن من المواد الغذائية سفينة مساعدات إنسانية إماراتية للساحل الغربي اليمني ترسو بالمخا تاريخ النشر: 10/09/2020 استمع

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