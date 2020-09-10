روسيا تهاجم ألمانيا بشأن نافالني وتحذر من «الاستفزاز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتجّت موسكو، أمس، لدى السفير الألماني على «الاتهامات التي لا أساس لها والإنذارات» التي تُطلقها بلاده في قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني. كما حذرت من أن رفض تسليمها ملفّه سيُعتبر «استفزازاً وقحاً وعدائياً».

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أيضاً، أن الحكومة الألمانية تستخدم قضية نافالني ل«تشويه سمعة» موسكو على الساحة الدولية.

وكررت روسيا تنديدها بما وصفتها «حملة تضليل» ضدها تهدف إلى فرض عقوبات جديدة عليها، بعدما دعت القوى الكبرى في مجموعة السبع إلى إحالة منفذي عملية تسميم نافالني إلى القضاء «بشكل عاجل». وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن «حملة التضليل واسعة النطاق الجارية هي الدليل الواضح على أن الذين يقفون وراءها لا تهمهم صحة نافالني، وإنما يسعون إلى التعبئة من أجل فرض عقوبات». وكان وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا أعلنوا، أمس الأول الثلاثاء، في بيان أنهم «متحدون في التنديد بأشد العبارات الممكنة، بالتسميم المؤكد لأليكسي نافالني».

(وكالات)