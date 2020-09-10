واشنطن تخفض قواتها إلى 3000 عسكري في العراق

أعلن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت تخفّيض عديد قواتها في العراق من 5200 إلى 3000 جندي، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل منتسب في القوات الأمنية، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل، بينما ألقت القوات العراقية القبض على عنصرين في تنظيم «داعش» بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.

وقال الجنرال في بغداد «بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية، والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية، وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي».

وفي خطاب ألقاه لمناسبة تسلم مهام القائد الجديد لتحالف مكافحة تنظيم «داعش» الجنرال بول كالفير، أوضح الجنرال ماكينزي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي في معركته ضد آخر عناصر ناشطة لتنظيم «داعش» في البلاد، وستُبقي وجوداً عسكرياً محدوداً في سوريا.

وقال «علينا مواصلة تعاوننا ضد تنظيم «داعش» مع شركائنا في العراق وسوريا». وأضاف «هذا الوجود المحدود يتيح لنا مواصلة تقديم النصائح والمساعدة لشركائنا العراقيين في استئصال آخر بقايا تنظيم «داعش» في العراق»، مشيراً إلى ثقة واشنطن ب«قدرة القوات العراقية على العمل بشكل مستقل». وتابع «كان المسار صعباً، التضحية كانت هائلة، لكن التقدم كان كبيراً». وختم بالقول «لا يزال هناك الكثير من العمل يجب إنجازه».

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق يأتي في إطار الجدول الزمني المعد بين الطرفين.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن «تخفيض عدد القوات الأمريكية يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفقاً لجدول زمني معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع، وكذلك الانسحاب». وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أعلن أن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن قريباً عن سحب المزيد من القوات من العراق، وأفغانستان.

من جهة أخرى، أوضحت الخلية في بيان أن قوات الشرطة العراقية، وبالتحديد قوات «سوات»، كانت ترافق الرتل أثناء تنقله. وفي حادث منفصل، أصيب عنصر أمني، ومدني، إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي، شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

إلى ذلك، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على عنصرين في تنظيم «داعش» بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب، في محافظة كركوك.