بدء تصوير المسلسل الهندي «الحاسة السابعة» في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل



أعلن المنتج البوليودي الشهير جورانج دوشي، عن بدء تصوير مسلسل الجريمة والغموض «7th Sense»، أو «الحاسة السابعة» في دبي، بمشاركة طاقم يضم أكثر من 100 شخص من النجوم وأعضاء فريق العمل، الذين وصلوا خلال الشهر الماضي. والمسلسل من الإنتاجات المميزة المُرتقبة التي ستعرضها شركة «جورانج دوشي برودكشن»، ومقرها مومباي، على الإنترنت.

ويشرف دوشي على إنتاج المسلسل بمشاركة نخبة من ممثلي الصف الأول، ضمن سلسلة تتضمن إنتاجين يُعرضان على الإنترنت، الثاني منهما هو مسلسل التجسس المليء بالحركة والأحداث السريعة Line of Fire، وستجري عمليات التصوير ضمن مواقع خلابة في الإمارات.

وخصصت ميزانية عالية لتصوير المسلسلين تحت رعاية رجل الأعمال سهيل محمد الزرعوني.

وتمثل البداية الناجحة لعمليات تصوير مسلسل«7th Sense» في دبي الخطوة الأولى من نوعها عالمياً لإنتاج عملٍ تلفزيوني ضخم بعد «كوفيد-19». وتترافق عمليات التصوير مع تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للصحة والسلامة على جميع الممثلين وأعضاء طاقم العمل الذين شاركوا في مؤتمر صحفي أمس بدبي، لاستعراض قائمة الممثلين والنجوم المُشاركين والتفاصيل الإنتاجية.

حضر المؤتمر المنتجون المشاركون مادو بهانداري، ومنير أوان، وإيمي دي نارجولكار، بالإضافة إلى الزرعوني.

كما حضرته نخبة من الممثلين من ضمنهم آر. مادهافان وفيجاي راز وروهيت روي وتانوج فيرواني وآشيم جولاتي وديبيندو بهاتاشاريا وسناء سعيد، وإحساس تشانا وإيلي أفرام وساجاد ديلافروز وسوبروتو دوتا وماهيش بالراج ومانوج شارما.

وأعرب دوشي خلال المؤتمر عن سعادته الكبيرة لبدء عمليات تصوير المسلسل في دبي في ظل التدابير التي فرضتها «كوفيد-19»على العالم.

طاقم العمل

كشفت إدارة إنتاج المسلسل عن انضمام فيجاي راز وروهيت روي إلى فريق الممثلين بدلاً من رونيت روي وتشانكي باندي.وقال دوشي: «أنا متحمس جداً لبدء عمليات تصوير المسلسل، ويسعدني وصول جميع الممثلين وكوادر طاقم العمل إلى دبي. ونؤكد أننا نتخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع الممثلين وأفراد فريق العمل، مع التركيز بشكلٍ خاص على إجراء فحص الإصابة بمرض«كوفيد-19»مرة واحدة أسبوعياً. وأتوجه بجزيل الشكر إلى الإمارات، خاصة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي على الدعم الكبير».

وأضاف: «أشعر بسعادة غامرة لتفرّدنا على المستوى العالمي خلال هذه الفترة بتصوير إنتاج ضخم في مواقع مختلفة من الإمارات».

وقال الزرعوني: «نحمد الله على البدء بنجاح في عمليات تصوير المسلسل في دبي. وأتوجه بأطيب التمنيات إلى دوشي وجميع الممثلين وأعضاء فريق العمل الذين يبذلون جهوداً دؤوبة لإنجاز عمليات التصوير على أكمل وجه في الإمارات».

وقال آر. مادهافان، بطل المسلسل: «تغمرني حماسة كبيرة لبدء العمل، ولا أستطيع اختيار الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي بتصويره. فخورون جداً بإنجاز نُحققه اليوم بفضل دعم الهيئات المعنية في دبي».

أهمية خاصة

قال روهيت روي: «يُسعدني الوجود في دبي لتصوير المسلسل الجديد والمتميز. ومن دواعي سروري دائماً أن أزور دبي؛ فهي تُعتبر من أفضل مُدن العالم بالنسبة لي، وتكتسب زيارة إلى هذه المدينة أهمية خاصة هذه المرة».وقال تانوج فيرواني: «أنا متفائل جداً ببدء تصوير المسلسل الذي يمثل إنجازاً رائعاً، خاصة في ضوء تداعيات«كوفيد-19»على العالم بأسره. ولا شك أن حضور جميع الممثلين وأفراد طاقم العمل إلى دبي يمثل إنجازاً استثنائياً بالفعل».

وقالت سناء سعيد: «تغمرني السعادة للعودة مجدداً إلى العمل ومواقع التصوير، ونشعر جميعنا بالأمان بفضل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة. وتُسعدني جداً زيارة دبي التي تُعتبر من المدن المفضلة بالنسبة لي، وسأكون سعيدة جداً بقضاء أسابيع عديدة لتصوير حلقات المسلسل الجديدة في هذه المدينة المميزة». وتتواصل مرحلة ما بعد الإنتاج للمسلسل على مدى شهرين، وتبدأ التحضيرات لتصوير مسلسل Line of Fire بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتولى كاران دارا: إخراج العمل الذي كتب حواره وقصته المؤلف جبران نوراني. قصة المسلسل من تأليف شاياك روي وأنكول سينج، وإخراج شاياك روي؛ وقد شارك الكتّاب أنكول سينج ونيخيل ميشرا وسانجاي كومار شادوارا بإعداد السيناريو.

ويضم فريق المنتجين المساعدين في كلا المسلسلين مادو بهانداري وإيمي د. نارجولكار ومنير أوان، بينما يتولى باراج باريخ وروناك إدارة الاستشارات المالية.

دوشي: بدء العمل تحدٍ وسط تداعيات «كوفيد-19»

الأبطال: سعداء بوجودنا

في أفضل مدن العالم