اليونان ترفض الحوار تحت التهديد ومطالب بمعاقبة أردوغان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل تركيا استفزازاتها في شرق المتوسط، وكشفت صحيفة يونانية أن مقاتلات تركية اخترقت الأجواء اليونانية عدة مرات خلال طلعات جوية فوق شمال شرق ووسط بحر إيجه، فيما أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن دعم بلاده الحوار مع تركيا لحل القضايا الثنائية، مشدداً على أن بلاده لا تقبل المناقشات تحت التهديد واستفزازات أنقرة المستمرة.

وقالت صحيفة «إيكاثيميريني»، إن 14 طائرة تركية اخترقت الأجواء الجوية اليونانية 6 مرات، يوم الاثنين الماضي، خلال طلعات جوية فوق شمال شرق ووسط بحر إيجه.

وأوضحت أن 6 مقاتلات من طراز «إف-16»، و2 من طراز «سي إن-235»، و6 مروحيات انتهكت أيضاً قواعد الحركة الجوية 11 مرة خلال الرحلات الجوية.

وأجبرت الطلعات الجوية الطائرات اليونانية على الاشتراك في معارك وهمية 4 مرات، حسبما ذكرت هيئة الأركان اليونانية.

وأشارت إلى أن 4 من الطائرات التركية مسلحة، وفي جميع الحالات، تم التعرف إلى الطائرات العسكرية واعتراضها من قبل المقاتلات اليونانية، وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.

إعادة التفكير في العلاقات

من جانبه،أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن دعم بلاده الحوار مع تركيا لحل القضايا الثنائية

جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو،الثلاثاء، مع مجموعة الوفود الوطنية لحزب الشعب الأوروبي التي طالبت بإعادة التفكير في العلاقات مع أنقرة ومعاقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية.

وقال ميتسوتاكيس في تغريدة على «تويتر» بعد الاجتماع: «لقد قدمت لمجموعة حزب الشعب الأوروبي أدلة على الأعمال الاستفزازية لتركيا في شرق البحر المتوسط».

وأضاف: «اليونان تدعو إلى الحوار، لأننا نؤمن بشكل مطلق في مواقفنا. ومع ذلك، لا يمكن متابعة الحوار الحقيقي تحت التهديد أو انتهاك حقوقنا السيادية».

اتفاق ثلاثي

إلى ذلك،كشفت صحيفة يونانية، النقاب عن توقيع اليونان وقبرص وإسرائيل، على برنامج التعاون العسكري الثلاثي لعام 2021، الذي سيسمح لتلك الدول بتعزيز التعاون العسكري من خلال التدريبات المشتركة والأنشطة العملياتية.

وقالت صحيفة «بروتو ثيما»، إن التوقيع على برنامج التعاون العسكري الثلاثي، تم أمس الأول الثلاثاء، بحضور رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، ورؤساء الوفود العسكرية لقبرص وإسرائيل.

النيران تندلع في «موريا» للاجئين

على صعيد آخر،جرت عملية إنقاذ واسعة النطاق أمس في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث اندلعت عدة حرائق فجراً كما أعلن رجال الإطفاء.

وقال رجال الإطفاء «اندلعت حرائق في محيط المخيم لكن أيضاً في داخله» وتم إرسال 25 رجل إطفاء وعشر آليات لإخلاء المخيم، الأكبر في اليونان والذي يؤوي حالياً ما يقارب 12.700 طالب لجوء أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وبحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان فإن النيران مشتعلة في كل المخيم تقريباً.

وأضاف أن «طالبي اللجوء يفرون من المخيم سيراً على الأقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين».

وقالت جمعية «ستاند باي ليسفوس» لدعم اللاجئين، إنها تلقت تقارير بأن السكان المحليين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه إلى قرية مجاورة.(وكالات)