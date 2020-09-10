الموافقة المسبقـة شرط للإعلان على وسائل التواصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب



أصدر المجلس الوطني للإعلام، في وزارة الثقافة، تعميماً إلى مسؤولي المواقع الإلكترونية، والمنصات الإخبارية، بشأن الإعلانات على وسائل التواصل.

وأكد التعميم الذي أصدره سالم العامري، نائب المدير العام للمجلس، أنه تنفيذاً لما ورد في القوانين والأنظمة، ونظام المحتوى الإعلامي الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم 23 لسنة 2017، ونظام الإعلام الإلكتروني (المنشورة على الموقع)، فعلى كل من يمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية، على وسائل التواصل، الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة التراخيص الإعلانية، والالتزام بمعايير الإعلانات، خاصة تلك المتعلقة بضوابط الإعلانات الصحية المعمول بها في وزارة الصحة، والحصول على موافقتها المسبقة على الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وأية مستحضرات لها علاقة بالصحة.

ووفقاً للتعميم على مسؤولي المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية الالتزام بشروط الإعلان، وأن يكون حقيقياً، وغير مبالغ فيه، وألّا يؤدي إلى خلق لبس، أو خلط - بأية طريقة كانت - مع أسماء، أو منتجات، أو أنشطة أخرى، وألا يتضمن أي ادّعاءات غير صحيحة، أو مضللة، وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.

وأكد المجلس أن استخدام أساليب وعبارات إعلانية بطريقة غير مباشرة، توحي بأن الشخص المعلن يستخدم المادة أو المنتج، لا يعفي صاحب الحساب من الحصول على التراخيص والالتزام بالضوابط والشروط، مشدداً على أهمية تحديد هوية الإعلان واستخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن بقية المواد الأخرى التي تنشر على الحساب، فضلاً عن وضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، وفواصل زمنية في حالات البث.

وأشار المجلس في التعميم إلى أهمية الإشارة إلى المادة الإعلانية، باستخدام عبارة أو وسم «مادة إعلانية»، أو «إعلان»، أو «إعلان مدفوع» بوضوح، غير مصحوب بوسوم عدّة بحيث تصعب رؤيتها. مؤكداً أن استخدام عبارة «شكراً... الجهة المعلنة»، أو «بالتعاون مع...» لا يعدّ كافياً للإفصاح عن كون الإعلان تجارياً، أم لا.

وشدد المجلس على وجوب استخدام خط واضح ومقروء في الإعلان، وتجنب الخط الصغير غير المقروء، أو الذي يحمل لوناً يشبه لون الخلفية لصعوبة قراءته، ووضع الإفصاح (كلمة إعلان) في مكان واضح للقراء، موضحاً أنه بشكل عام يجب وضع الإفصاح في بداية المحتوى، أو الوصف، وتجنب وضعه في مكان يتطلب من المستخدمين الانتقال إلى صفحة أخرى، أو محتوى آخر.

وأشار إلى أنه إذا كان المحتوى فيديو، يجب ذكر الإفصاح شفوياً عبر الفيديو، ووضعه مكتوباً، وفي حال الإعلان باستخدام قصص أو فيديوهات توضع على الحساب، يجب وضع الإفصاح في الصورة، أو الفيديو الأول، أو الثاني، أو في بداية البث الحيّ. مؤكداً أن ذلك ينطبق على كل حسابات التواصل.