واصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب مشاورات التأليف بعيداً عن الأضواء؛ سعياً إلى تسويق تصوره المبدئي؛ القاضي بتشكيل حكومة من 14 وزيراً غير حزبيين من أهل الاختصاص على أن تعتمد المداورة في الحقائب، لاسيما السيادية منها (الخارجية والدفاع والمالية والداخلية)، في وقت تمّ إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، في حين أكدت الخارجية الأمريكية أن «حزب الله» ليس حزباً سياسياً، وأنها ستواصل محاسبته على أفعاله، بينما أعلن مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أنّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» تحرز «تقدّماً تدريجياً»، معرباً عن أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع؛ يتيح البدء في مفاوضات لحلّ هذا النزاع، وشدد على أن هناك المزيد من العقوبات على داعمي «حزب الله» في لبنان.

وتشير مصادر مواكبة إلى أن رئيس الحكومة المكلف يواجه عقبات يسعى لتذليلها بينها تمسك الرئيس ميشال عون بأن تتألف الحكومة من 20 - 24 وزيراً، وتكون له حصة من ضمنها، إلى جانب تمسك «حركة أمل» و«حزب الله» بحقيبة المالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية على الوزيرين السابقين، علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويوسف فنيانوس المحسوب على تيار «المردة»، على أمل أن يتم التأليف قبل انتهاء المدة التي قطعها أديب على نفسه وفقاً للمبادرة الفرنسية وهي 15 يوماً تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.

من جانب آخر، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، أمس الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال وزني: إنه تم أمس الأربعاء إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها الشركة للوزير خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. وأشار إلى أن الشركات الثلاثة ستنظم فرقاً لبدء العمل في القريب العاجل، وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي.

في غضون ذلك، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأمريكية​ جيرالدين غريفيث، أنه نعمل على جميع الصعد؛ لمكافحة الفساد​ في ​لبنان​، وقالت في حديث تلفزيوني، أمس الأربعاء، إن «حزب الله» ليس حزباً سياسياً، وسنواصل محاسبته على أفعاله، مشددة على أنه «يهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني​​​​​​​». وجدد شينكر التأكيد أن ثمة اختلافاً بسيطاً بين نظرة إدارته والحكومة الفرنسية، معتبراً أن «حزب الله» منظمة إرهابية، وصادف أنها تشارك في السياسة اللبنانية، وتُرهب الكثير من الأطراف السياسية في لبنان؛ لكنها منظمة إرهابية، ونختلف في آرائنا هذه مع الحكومة الفرنسية؛ حيث لا نعد «حزب الله» منظمة سياسية شرعية أو حزباً سياسياً شرعياً؛ بل نحن نؤمن أنه ينبغي الاختيار بين الرصاص أو صناديق الاقتراع في الدول الديمقراطية، ولا يمكن الجمع بين الاثنين، لافتاً إلى أن أسماء أخرى قيد النقاش لم يفصح عنها وإلى أن مزيداً من العقوبات من المزمع فرضها.

ومن جانبها، اعتبرت «حركة أمل» في بيان أمس ​ إلى أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض ​عقوبات​ على الوزير السابق ​علي حسن خليل​ هو قرار سياسي، ولن يغير من قناعات الحركة، فيما اعتبر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه في بيان أن القرار الأمريكي بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه، لافتاً إلى أن القرار سياسي بامتياز.