تعليق التجارب السريرية للقاح «أكسفورد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيوداً جديدة في إنجلترا بعد الارتفاع المفاجئ في الإصابات فيما أعلنت فيه مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية شريكة جامعة أوكسفورد البريطانية تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد كوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين بعوارض خطيرة، في وقت وصلت فيه وفيات كورونا عالمياً نحو 900 ألف وفاة.

في الأثناء، برر رئيس الوزراء البريطاني جونسون الحاجة لفرض تدابير حاسمة «لمواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في إنجلترا. وقال جونسون في مؤتمر صحفي «للأسف، البعض لا يحترم التوصيات ومن ثم نرى ارتفاعاً في عدد الإصابات. لذلك تم اتخاذ تدابير حاسمة».

وأضاف أن الإجراءات «ستسمح للبلد بالتقدم، وستترك المدارس مفتوحة وستبقي الفيروس تحت السيطرة». في المقابل، اتّهمه زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر بإخفاقات في فحوص الكشف عن الإصابات فقال «الحكومة لا تتمكن حتى من تأمين الأساس. الحكومة تنتقل من أزمة إلى أزمة».

تعليق تجارب

وعلقت الليلة قبل الماضية التجارب السريرية لأحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدماً التي طورتها مجموعة «آسترازينيكا» للصناعات الدوائية وجامعة أوكسفورد في عدة دول منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد إصابة أحد المشاركين بعوارض خطرة. وسيبقى تعليق التجارب حتى تقييم لجنة مستقلة العارض الذي لم تعط تفاصيل عنه.

وهذا التعليق قد يؤخر أحد المشاريع الغربية الأكثر تقدماً إلى جانب مشاريع شركتي «موديرنا» و«فايزر» الأمريكيتين وقامت كل واحدة منهما بتطويع عشرات آلاف الأشخاص للتحقق من سلامة الجرعات وتمنع الأشخاص الذين لقحوا من الإصابة بوباء كوفيد-19.

200 مليون جرعة

من جهة ثانية، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت إلى اتفاق أوّلي للحصول على مئتي مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد طوره التحالف الألماني- الأمريكي «بايونتك/فايزر»، مع إمكان الحصول على مئة مليون جرعة إضافية، في سادس اتفاق من نوعه يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان: إن «المفاوضات النهائية مع «بايونتك/فايزر» تحرز تقدماً جديداً لتعزيز عرضنا الصلب والمتنوع من اللقاحات المحتملة». وأضافت «نحن متفائلون إزاء إمكان أن تثبت سلامة وفاعلية أحد هذه اللقاحات ضد كوفيد-19 لمساعدتنا في التغلب على هذه الجائحة».

900 ألف وفاة

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة نحو 900 ألف شخص في العالم ثلثهم في أمريكا اللاتينية، فيما تشهد أوروبا ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات، ففي فرنسا سجلت أكثر من 6500 حالة جديدة بكوفيد-19 في الساعات ال24 الأخيرة. وتخطت إسبانيا ال500 ألف حالة.

وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي وحدها أكثر من 300 ألف وفاة وخصوصا البيرو (أكثر من 30 ألف وفاة). وسجل هذا البلد أعلى معدل وفيات في العالم بهذا الفيروس مقارنة مع عدد السكان مع 93,28 وفاة ل100 ألف نسمة وفقاً لتصنيف نشرته جامعة جون هوبكينز الأمريكية. (وكالات)