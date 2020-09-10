مصر تدعو لمشروع عربي لمواجهة التحديات

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن العالم العربي أمام تحديات متزايدة من الداخل والخارج، وهي تحديات تدعو إلى إطلاق مشروع عربي شامل ، مبني على تحقيق المصالح، والقيام بدور مؤثر في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف شكري، في كلمته أمس الأربعاء، خلال الدورة العادية 154 لمجلس الجامعة ، أن تعزيز العمل العربي المشترك بات أكثر إلحاحاً في ظل استمرار النزاعات والتحديات المتعددة، التي تعصف بوطننا العربي، الذي يشهد تدخلات خارجية هدامة غير مسبوقة تؤثر سلباً في استقرار المنطقة ، وتسعى لتقويض مفاهيم الدولة الوطنية وتأجيج النزعات الطائفية والمذهبية.

وأكد أن ما أُعلن عن تعليق الضم من جانب إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، يعد خطوة مؤقتة يتعين تثبيتها، للحيلولة دون طرحها مرة أخرى.

وقال شكري، إن الغاء الضم نهائياً من شأنه الحفاظ على مناخ نحتاج إليه جميعا، للمضي قدماً في محاولة استشراف أفق للحل، مؤكداً أن التهديد باتخاذ خطوات أحادية غير قانونية أو جعل سيف الضم مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، فهو يحول دون إيجاد المناخ اللازم لجسر الهوة الواسعة بين طرفي الصراع.

وأوضح شكري أن القضية الفلسطينية ما زالت بعيدة عن التسوية ، وحتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ، فلا بد من إنجاز حل مستدام وعادل ، وفق قرارات مجلس الأمن، ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.



وقف الخطط الأحادية



وشدد شكري على ضرورة التوقف تماماً عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن التدخلات التركية تزعزع استقرار ليبيا، وتنطوي على ممارسات من شأنها إطالة الصراع، ليس في ليبيا فقط، ولكن في المنطقة بأسرها.

وندد شكري بتدخلات تركيا في شمال العراق وسوريا وليبيا، مؤكداً أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي .

وشدد على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، أياً كان مصدرها، ونزع سلاح الميليشيات، ودعم جهود مكافحة الإرهاب .

وقال إن التدخلات الخارجية تلعب دوراً هداماً في سوريا ، ونؤكد مجدداً أنه لا بديل لاستئناف العملية السياسية ، وصولا للتسوية السلمية .

وأكد شكري دعم مصر الكامل للعراق في مواجهة الاعتداءات التركية المستمرة على حدوده.

وثمن شكري، مواقف الدول العربية الداعمة لمصر والسودان في إطار المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي.