المعاهدة خلقت زخماً لم يكن موجوداً لخدمة حل الدولتين

رد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على الادعاءات الواردة في كلمة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي ترأس أعمال الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية، أمس.

وقال قرقاش: «إن الإمارات حريصة كل الحرص على دعم أشقائها العرب لإرساء أسس التنمية، والأمن، والاستقرار، والسلام، في المنطقة العربية، انطلاقاً من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها في محيطها العربي بما يحقق طموحات الشعوب العربية في البناء، والتنمية، والاستقرار الإقليمي، تعزيزاً للعمل العربي المشترك»، وأشار إلى أنه بمعاهدة السلام تم خلق زخم لم يكن موجوداً من قبل، للعمل باتجاه حل الدولتين، وإنقاذه من الانهيار.

وتابع: «وإنه ليؤسفني أن تتناول كلمة الرئاسة في اجتماعنا بصورة سلبية موقف الإمارات، وهذا موضوع سيادي خالص لعضو في الجامعة العربية، ما يقوض العمل العربي المشترك، فقرار الإمارات السيادي والاستراتيجي في التوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن، من بين أمور أخرى، موافقة إسرائيلية وضماناً من الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد ضم الأراضي الفلسطينية، وهذا من منظورنا يشكل إنجازاً، وخطوة مهمة في اتجاه السلام، وتحقيق مطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، ولا أضيف جديداً بشأن تقدير العديد من الدول العربية والأوروبية لهذا الإنجاز».

وشدد أنه «وفي هذا السياق تؤكد دولة الإمارات موقفها المستمر في دعم الحق الفلسطيني والعمل من أجل السلام في المنطقة».

وتابع: «نختلف اختلافاً جذرياً مع المقاربة التي عرضها الأخ رياض المالكي. فبمعاهدة السلام هذه، تم خلق زخم لم يكن موجوداً من قبل، للعمل باتجاه حل الدولتين، وإنقاذه من الانهيار، وهذه فرصة جديدة للسلام في المنطقة، فالسلام كان، ولا يزال الخيار الاستراتيجي الذي أجمعنا عليه جميعاً».

وواصل قرقاش: «ولا بدّ أن أشير إلى أنّ ما تحدّث عنه الوزير الفلسطيني عن ضغوط سابقة للاجتماع كانت عدة؛ فيجب أن يعود في هذا السياق إلى الإساءات إلى الإمارات، وتلك التي وردت في اجتماع الفصائل الفلسطينية وبحضور الرئيس الفلسطيني، فلن نقبل أبداً وصف شعوبنا وشعب الإمارات بالأميّة، ولن نقبل بتحريض جالية منتجة وخيّرة ضد بلدٍ ضمّهم، وجمعهم».

وأوضح: «وبرغم ما ورد في كلمة الرئيس الذي أكنّ له كل التقدير من تجنٍّ، إلا أننا نبقى داعمين للقضية الفلسطينية، وحريصين على الإجماع العربي، وعلى خروجنا من هذا الاجتماع بصفٍّ موحدٍ أمام شعوبنا، والعالم».