توقيف ممثلة هندية في قضية انتحار راجبوت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت الممثلة الهندية ريا شاكرابورتي، للاشتباه بشرائها مخدرات لحبيبها السابق الممثل شوشانت سينج راجبوت الذي أثار انتحاره زوبعة إعلامية في الهند.

وكان قد عثر على راجبوت (34 عاماً) ميتاً في يونيو/حزيران الماضي داخل شقته في بومباي، حيث تقول الشرطة إنه أنهى حياته. وأثار انتحار النجم صاحب الأدوار الناجحة الكثيرة، جدلاً في بادئ الأمر بشأن الصحة الذهنية للعاملين في القطاع الذي يدر أرباحاً بمليارات الدولارات.

غير أن عائلة راجبوت شككت في صحة تقارير أفادت أن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت شاكرابورتي (28 عاماً) بأنها سرقت أمواله ودأبت على مضايقته. لكنها تنفي بشدة هذه الاتهامات.

وأوقفت شاكرابورتي. كما أوقفت الشرطة آخرين على صلة بالقضية بينهم شقيقها وأحد العاملين في منزل راجبوت.

وتصدرت التحقيقات عناوين الأخبار في الهند لأشهر، في ظل التغطية الإعلامية الواسعة للقضية خصوصاً مع تبادل الاتهامات بين عائلة راجبوت وشاكرابورتي.

واتهم مشاهير بينهم الممثلة سونام كابور والمخرج انوراج كاشياب، قنوات تلفزيونية هندية بشن «حملة شعواء» على شاكرابورتي.