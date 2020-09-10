وأشار عامر في تصريحات لقناة "صدى البلد" إلى أن هناك حملة في وقت قريب للتوعية والتخلص من التعاملات النقدية واستبدالها بالإلكترونية.
وأضاف عامر، ردا على شكوى الناس، أن دائما التغيير ما يكون فيه شكاوى وخوف وقلق، وهو أمر طبيعي، إلا أن هذا الأمر به تطوير وتحسن.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بنحو 52 مليون دولار.
وقال البنك المركزي في بيانه المقتضب، إن احتياطياته من النقد الأجنبي بلغت 38.366 مليار دولار بنهاية الشهر المنصرم، مقارنة بـ38.314 مليار و38.202 مليار دولار بنهاية شهري يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران على التوالي.
وبحسب صحيفة "أموال الغد" المصرية، زاد الاحتياطي النقدي بمقدار 2.8 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران، بعد 3 أشهر من التراجع -مارس/آذار حتى مايو/أيار- بضغط من تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعيد المحلي والعالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزي المصري: نسعى للتخلص من التعاملات النقدية في القريب العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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