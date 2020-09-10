شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يأمر بفتح جسر جوى وبحرى لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، بفتح جسر جوى وآخر بحرى لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات فى السودان، وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمى، أمر بفتح جسر جوى وآخر بحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التى ضربت السودان منذ أيام".

وأضاف البيان، أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق اليوم محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات"، وأشار إلى أن "الكاظمي أمر أيضا ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق"، ولفت البيان إلى أن "توجيه الكاظمي يأتى فى إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصرالأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات".