شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وسحب رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهاً عن رياح نشطة وسحب رعدية على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، ويشمل الإنذار مراكز مدركة ورهاط وهدى الشام بمحافظة الجموم، إضافة إلى محافظات بحرة، وجدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 3 من صباح يوم الخميس.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، واتباع إرشادات السلامة التي تقى من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.