شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى بالعراق يحبط مخططا إرهابيا جنوب غرب كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الاربعاء، احباط مخطط ارهابي لاستهداف المواطنين والقوات الامنية جنوب غرب كركوك، وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في منطقة العمل الشعبي بناء على معلومات استخبارية تفيد وجود حركة مشبوهة لاشخاص".
وأضافت، أن "العملية اسفرت عن العثور على عبوة معدة للتفجير كان العدو ينوي القيام بزرعها على جانب الطريق والقيام بعملية إرهابية جبانة كادت أن تستهدف المواطنين العزل والقوات الأمنية"، مبينة أنه "تم التصدي لهذه العملية بكل حزم وقوة وردع العدو واجباره على الفرار وسيتم مطاردتهم حتى القضاء عليهم".
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