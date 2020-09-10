شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زوجان يقيمان حفلا ضخما للإعلان عن جنس مولودهم على بلورات برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الثنائى أنس وأصالة المالح المعروفين عبر قناتهما فى يوتيوب «أنس صالة»، دبى لمعرفة جنس طفلهما القادم، حيث جاءا إلى دانة الدنيا من مقر إقامتهما فى كندا للكشف عند طبيبة نسائية، لكن المفاجأة أنهما قررا معرفة جنسه بشكل مختلف وفريد من نوعه، بحسب موقع صحيفة "الرؤية" الاماراتى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر احتفال الزوجين بطريقة مبتكرة للكشف عن جنس مولودهما.

اتخذ الزوجان من واجهة برج خليفة منصتهما للإعلان عن جنس مولودهما الثاني، والذى يعد الحفل الأكبر والأول من نوعه للإعلان عن جنس المولود.

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وظهر فى مقطع الفيديو الزوجان وهما ينظران برفقة أصدقائهما وبعض رواد منطقة الداون تاون وهم ينظرون إلى واجهة البرج التى تزينت بالألوان، ثم بدأ العد التنازلى لينتهى المقطع بتلون البرج باللون الأزرق وحمل عبارة «إنه ذكر».

واستقطب المقطع المصور عدداً كبيراً من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى معدل المشاهدات على منصة «يوتيوب» أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال بضع ساعات من لحظة نشره.

الجدير بالذكر أن الثنائى من أصل سورى ويقيمان فى كندا حالياً، وتمتلك أصالة موهبة الغناء، حيث كثيراً ما تشارك متابعيها دندنات وأغنيات تقدمها، وتسعى لتطوير موهبتها، أما أنس فكانت بداياته عبر قناته منذ عام 2012 بنشر مقاطع فيديو تحليلية لأخبار عالمية، ويعمل على تقديم محتوى برفقة زوجته أصالة وابنتهما ميلا، التى تمتلك أيضاً صفحة على موقع تصفح الصور إنستجرام يصل عدد متابعيها نحو 700 ألف متابع.



الثنائى أنس وأصالة المالح



الثنائى أنس وأصالة المالح



الثنائى أنس وأصالة المالح