شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار غزيرة على عدة منطق، خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله.

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وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع بإذن الله أمطار غزيرة الخميس 22/1/1442 للمرتفعات من جازان مرورا بعسير الباحة الطائف وكذلك بين مكة والطائف وبين الطائف والمدينة”.

وأضاف وليد سليمان الحقيل “متوقع هطول الأمطار الأكثر غزارة على الطائف وشمالها ورياح هابطة متوقعة مع السحب”.