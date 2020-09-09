شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس «التفحيط» بالشمالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتي (التفحيط وعدم وجود لوحات)، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر في منطقة الحدود الشمالية.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم إحالة قائد المركبة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ونشر المرور مجموعة من الصور وثق من خلالها عملية ضبط المفحط، وإحالته للهيئة المرورية لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.
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