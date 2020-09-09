الرئيس اللبناني يتحرك بعد فرض أمريكا عقوبات على وزيرين سابقين

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وأضاف أن ذلك "للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين، النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فنيانوس، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، والمقربين من "حزب الله".
وينتمي علي حسن خليل إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لـ"حزب الله"، فيما ينتمي يوسف فنيانوس إلى تيار المردة والحليف بدوره لـ"حزب الله".
وذكرت حركة أمل، في بيانها اليوم، أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على أحد قيادييها إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه".
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