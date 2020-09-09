شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تطلب من الأكراد خفض النفط 120 ألف برميل نفط يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير بحكومة إقليم كردستان، قوله اليوم الأربعاء إن حكومة العراق طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطى 120 ألف برميل يوميا.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى خالد شواني، الوزير المكلف بملف الحوار مع بغداد فى حكومة الإقليم، إن استهلاك الإقليم العراقى شبه المستقل من النفط يبلغ 30 ألف برميل يوميا.

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وقال شوانى إن بغداد والأكراد يناقشون عدة تصورات لاتفاق على تخفيضات الإنتاج.