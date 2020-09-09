اخبار الخليج

الملك سلمان يجرى اتصالاً بأنجيلا ميركل لبحث مساعى للتغلب على آثار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يجرى اتصالاً بأنجيلا ميركل لبحث مساعى للتغلب على آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحسب وكالة واس .

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التى ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة فى التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولى لمواجهة آثار الجائحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يجرى اتصالاً بأنجيلا ميركل لبحث مساعى للتغلب على آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا