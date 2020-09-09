شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يجرى اتصالاً بأنجيلا ميركل لبحث مساعى للتغلب على آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحسب وكالة واس .

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التى ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة فى التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولى لمواجهة آثار الجائحة.