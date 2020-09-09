شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تتعهد بمواصلة معركتها ضد تنظيم الإخوان فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الأربعاء، بمواصلة المعركة ضد تنظيم الإخوان، المتمثلة في حركة النهضة الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشى. ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: "انتظرونا...سنزلزل الأرض تحت أقدام مخربي الأوطان وستنتصر تونس وتعود إلى أحضان التونسيين سالمة متعافية".
وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: "كم أشفق عليكم يا بيادق منظومة الخراب والدمار، في إشارة إلى الإخوان، سيأتيكم الرد مزلزلا ألم نقل لكم إن لحمنا مر".
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