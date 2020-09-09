شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى يؤكد أهمية تكوين لجنة معنية بوقف إطلاق النار الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع السوداني اللواء ركن يس إبراهيم يس، أهمية تكوين لجنة لوقف إطلاق النار الدائم، وذلك خلال عرضه لتقرير حول مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، استهله بتلقي تقرير حول مفاوضات السلام، والتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى مع "الجبهة الثورية" وأطراف عملية السلام من "حركات الكفاح المسلح"، وذلك توطئة لإبرام الاتفاق النهائي في الثاني من أكتوبر المقبل.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان مساء اليوم - أن وزير الدفاع أشار إلى بدء المباحثات في محور "الترتيبات الأمنية" منذ وقت مبكر، بقيادة وزير الدفاع الراحل الفريق أول ركن جمال الدين عمر، منوها بالجهود الكبيرة التي بُذلت في كل المسارات بإشرافه.

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واستعرض وزير الدفاع عملية دمج وتسريح القوات، والتي تبدأ بعملية تجميع القوات وتحديد نقاط الارتكاز لتسليم الأسلحة وآليات القيادة والسيطرة، مشيرا إلى عملية فرز القوات وتحديد مناطق التدريب ومعايير القبول في القوات المسلحة.

من جانبه، استعرض وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي، الجهود التي بذلها الخبراء والفنيون خلال فترة المباحثات، والمنهج الذي اتبعته المفاوضات، وطرح المسارات، التي أدت إلى التوصل إلى نهايات مرضية.

وعبر مجلس الوزراء عن تقديره وإشادته بدور حكومة جنوب السودان في رعاية مباحثات السلام، وأشار لأهمية تحقيق السلام باعتباره الهدف الرئيسي والأسمى.