شكرا لقرائتكم خبر عن يوهاف حطاب... بطل تونسى قتل فى اعتداء المتجر اليهودى بباريس فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تسلط وسائل الإعلام الضوء بما فيه الكفاية على شخصية أحد ضحايا اعتداءات باريس 2015، أكدت الشهادات أنه قام بعمل بطولي في مقاومته لمنفذ الاعتداء الإرهابي على المتجر اليهودي "إيبير كاشير" أميدي كوليبالي، ويتعلق الأمر بالشاب التونسي يوهاف حطاب الذي حاول صد المهاجم بشجاعة دون أن يتمكن من ذلك. فمن هو بطل اعتداء المتجر اليهودي وأحد ضحاياه يوهاف حطاب؟

ووفقا لما ورد في "فرانس 24، مع انطلاق محاكمة المشتبه بهم في اعتداء باريس 2015 في الثاني من الشهر الجاري، والذي استهدف شارلي إيبدو ومتجر يهودي إذ أسفر عن العديد من القتلى، تحضر من جديد شخصيات الضحايا الذين قدموا الشيء الكثير لحرية التعبير عبر رسوم ومنشورات في الصحيفة الساخرة.

لكن ضحايا الاعتداء على المتجر اليهودي، لم يعرف الكثير عن حياتهم، التي انتهت أيضا بدم بارد برصاص الإرهاب. ومن بين هؤلاء، شاب تونسي في 21 من العمر، صنفته وسائل إعلام فرنسية ضمن خانة الأبطال لمحاولته وقف مجزرة منفذ الاعتداء أميدي كوليبالي.

ويتعلق الأمر بالشاب يوهاف حطاب، الذي رحل مبكرا جراء التطرف الغادر، فقط لأن وجوده في المتجر اليهودي تصادف مع الهجوم. وكانت له الشجاعة أيضا في محاولة التصدي لمنفذ العمل الإرهابي أميدي كوليبالي، إلا أن محاولته لم تكلل بالنجاح، وأجهز عليه المهاجم بسرعة.

ولد يوهاف حطاب في تونس عام 1993 وسط أسرة يهودية متدينة، تتكون من ثمانية إخوة وأخوات والده حاخام معبد يهودي والمدرسة اليهودية الوحيدة في تونس.

انتقل يوهاف إلى فرنسا قادما إليها من بلاده تونس، محملا بالكثير من الأحلام، التي عادة ما تؤثث مخيلة الشباب الطموح والمحب للنجاح مثله، مباشرة بعد حصوله على شهادة البكالوريا لمتابعة دراسة السوق والتجارة الدولية.

تدينه وتمسكه بتقاليده، لم يمنع هذا الشاب، صاحب الملامح الطفولية، يوما أن يعيش حياته كأقرانه من التونسيين كما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الفرنسية والتونسية، التي التفتت إلى عمله البطولي في الهجوم الإرهابي.

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انتقل يوهاف إلى المتجر اليهودي في يوم جمعة 9 يناير 2015 للتبضع قبل عطلة شابات السبت، والذي يعتبر مقدسا في الشعائر اليهودية. ولم يكن يعلم أن اسمه سينضاف إلى قائمة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي أتى على حياة عدد من العاملين في صحيفة شارلي إيبدو.

عند بدء الهجوم، اختار يوهاف الوسيلة المتاحة لأي شخص في مثل وضعه، وهي الفرار برفقة آخرين. وكانت الوجهة مكان التبريد في مخزن المتجر. لكن المهاجم أميدي كوليبالي أمر عاملة في المتجر الإتيان بالمجموعة المختبئة وإلا سيقتل جميع الرهائن.

أكيد أن الكثير من الأسئلة دارت بخلده عندما طلبت منه العاملة ذلك، قبل أن يقرر الصعود إلى المتجر، ليقوم برد فعل بطولي، للأسف انتهى بقتله برفقة ثلاثة أشخاص آخرين في المتجر، تدخلت الشرطة على إثره وقتلت

منفذ الاعتداء وحررت بقية الرهائن. "لم يقم بذلك دفاعا عن نفسه وإنما لإنقاذ آخرين"، يتحدث عنه أحد أصدقاء عائلته في تصريح لصحيفة فرنسية.

"هذا الشاب صاحب النظرة الطفولية، الذي بدا خائفا قبل دقائق" من الاعتداء، "أظهر شجاعة لا تصدق. لقد استمد من أعماقه القوة لمواجهة محتجز الرهائن. قام بذلك لنفسه وللآخرين. هو في رأيي بطل. للأسف، لم يكرم بالشكل الكافي". نقرأ في كتاب لأحد الشهود، وهو يوهان دوري، بعنوان "إيبير كاشي" "مختبئ جدا" في إيحاء لمتجر "إيبير كاشير" اليهودي الذي كان مسرح الاعتداء.

وتكريما لروحه، أضاء أكثر من مئة شخص، أياما بعد مقتله، الشموع أمام الكنيس اليهودي الكبير بتونس، التي أحبها هذا الشاب، وانخرط في همها السياسي كما تظهر صور له على وسائل الاجتماعي، مرتديا لعلم بلاده، ومفتخرا بأداء واجبه الانتخابي.

بيريز الطرابلسي، وهو أحد مسؤولي الطائفة اليهودية في تونس، عبر في حديث لفرانس24 عن "اعتزاز الجالية اليهودية بيوهاف، وتأسفها على مقتله وفقدان عائلته له"، وتنظر له هذه الجالية، حسب رئيس "هيئة كنيسالغريبة" في مدينة جربة التونسية، "كرمز للدفاع عن الاختلاف والتعايش".

رحل يوهاف لكن لم ترحل معه قصته البطولية التي حكاها شهود لوسائل إعلام فرنسية، وأوردتها صحيفة "لوجورنال دو ديمونش"، وإن كان أن هذه القصة لم تنل حقها من النشر والبث، كما تقر الجريدة نفسها بذلك. وأثار دفنه في القدس الجدل بين رافض وغير مهتم. رئيسة جمعية الأقليات في تونس قالت للقدس العربي وقتها بهذا الخصوص: "إن هذا موقف ديني ويجب أن نحترم عائلته في هذا وأن نبتعد عن التأويلات السياسية وأن نركز على ما هو إنساني".