شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى ومدفعى يستهدف المليشيا الحوثية فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي في جبهة (نهم) شرق محافظة صنعاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

وذكر الموقع الرسمس للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت اليوم عدة غارات جوية على مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، أدت إلى تكبد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.