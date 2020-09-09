السودان.. منظمات تركية تقدم مساعدات للمتضررين من الفيضان

الخرطوم/ الخليج 365

بدأت المنظمات التركية العاملة في السودان، الأربعاء، بتوزيع مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات التي تجتاح البلاد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عقد سفير أنقرة لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، اجتماعا مع المنظمات التركية.

واستهدف الاجتماع "بحث ترتيبات توزيع مساعدات عاجلة للمتضررين في السودان بسبب السيول والفيضانات".

ونقلت الوكالة عن السفير التركي قوله، إن بعض المنظمات شرعت بالفعل بتوزيع وجبات جاهزة في بعض مناطق الخرطوم إضافة إلى توزيع الخبز على المتضررين.

وأشار إلى أن طائرة مساعدات إنسانية تركية ستصل خلال الأيام القادمة للسودان.

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ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين ، فيما بلغت المنازل المتضررة أكثر من 70 ألف منزل.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

وتنشط عدة منظمات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، من أبرزها وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر / كانون الأول 2017.

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