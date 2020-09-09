الجبهة الشعبية: إسقاط مشروع القرار الفلسطيني "تشجيع للتطبيع"

غزة / الخليج 365

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، إسقاط مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، بشأن إدانة العلاقات الإماراتية الإسرائيلية "تشجيع لدول أخرى بالسير في التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني".

وقالت الجبهة في بيان: "موقف المجلس الوزاري للجامعة هو انحياز للإمارات العربية، وتشجيع لها ولدول أخرى بالسير قدما في التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني وعقد ما يسمى باتفاقات السلام معه".

وفي وقت سابق، كشف دبلوماسي فلسطيني أن دولا عربية أسقطت، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع عقد عن بعد بالجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت الجبهة إن "رفض مشروع القرار الفلسطيني تأكيد إضافي على خواء وسقوط الجامعة العربية في الموقع المعادي لشعوبها".

Advertisements

ودعت الجبهة، منظمة التحرير وجميع الفصائل "إلى مواجهة موقف الجامعة العربية بسياسات نقيضة، تتخلص فيها من الاتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني، وتتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين".

وطالبت "ببناء علاقات مع شعوبنا العربية وقواها الوطنية والتقدمية، بديلا عن الرهان على الأنظمة العربية وعلى الجامعة العربية التي أعلنت اليوم بيان نعيها".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع الوزاري العربي، الدول العربية إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وقال المالكي "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.