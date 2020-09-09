العراق يفتح جسرا جويا وبحريا لدعم السودان بمواجهة الفيضان

بغداد/ علي جواد / الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري لإغاثة السودان بشكل عاجل جراء السيول التي ضربتها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان: "رئيس الوزراء أمر بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام".

وأضاف البيان أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق اليوم محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".

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وبحسب البيان فان "الكاظمي أمر أيضا ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني".

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

وفاقم هذه الأزمات تعرض البلاد لفيضان نهر النيل ما أدى إلى تشريد نحو نصف مليون شخص، في أسوأ كارثة تواجهها البلاد منذ مئة عام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع حصيلة قتلى السيول والفيضانات إلى 103 وإصابة 50 آخرين، إضافة إلى تعرض 69 ألفا و551 منزلا في عموم البلاد لانهيار كلي أو جزئي.

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