المجدلاني: إسقاط مشروع القرار الفلسطيني "تشريع عربي للتطبيع"

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الأربعاء، إن إسقاط مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، بشأن إدانة العلاقات الإماراتية الإسرائيلية "تشريع عربي رسمي للتطبيع".

وفي وقت سابق، كشف دبلوماسي فلسطيني، أن الدول العربية أسقطت، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع عقد عن بعد بالجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يُدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأضاف المجدلاني، للأناضول: "ما جرى واضح ومتوقع، فالتحالف الداعم للإمارات هو الأقوى في جامعة الدول العربية الأكثر تأثيرا".

وتابع: "قدمت الإمارات مشروعا موازيا (لم يكشف تفاصيله) للمشروع الفلسطيني، وحاولنا إدخال تعديلات عليه، حتى التعديلات لم تقبل".

واستطرد المجدلاني: "واضح أن التحالف في الجامعة العربية لا يريد إدانة الإمارات".

وأردف: "عدم إدانة الإمارات يعني عمليا ترسيخ سابقة وسياسة جديدة في الجامعة العربية تشرع لأي طرف عربي إقامة علاقات مع إسرائيل، وتجاوز مبادرة السلام العربية".

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ومضى قائلا: "الدول العربية (لم يسمها) التي أيدت اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت خلال الاجتماع رأس حربة في الدفاع عن الإمارات".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، في تغريدة على توتير: "تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا، أشبعت الجميع في المنطقة والإقليم إدانات إلا إسرائيل".

وأضاف: "السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح.. سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها، انتصر المال على الكرامة".

وفي كلمة له خلال رئاسته الاجتماع، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدول العربية إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وقال المالكي "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.

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