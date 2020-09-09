“الأراضي البيضاء” : اكتمال الجاهزية لتطبيق الرسوم في 17 مدينة جديدة

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان اكتمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية.
وأوضح أن المدن الجديدة بينها 5 مدن يتم التطبيق فيها قبل نهاية العام الجاري 2020، هي المدينة المنورة وأبها والطائف وخميس مشيط وجيزان، وستتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، حيث سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكد أن أولى المدن التي ستشهد تفعيل المرحلة الثانية من البرنامج هي الرياض وجدة والدمام.
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