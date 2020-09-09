“التعليم” تقدم نصائح للمعلمين والطلاب للمحافظة على خصوصيتهم أثناء استخدام برنامج “تيمز”

قدّمت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، نصائح للمعلمين والطلاب للمحافظة على خصوصيتهم أثناء استخدام برنامج “تيمز” المستخدم في التعلم عن بعد.
وأوضحت الوزارة أنه عند حضور الدروس أو اجتماعات تتطلب المشاركة الصوتية أو المرئية احرص على الحضور في مكان منعزل وهادئ و ذي خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة.
وحرصت على التأكد من إغلاق الكاميرا والميكروفون عند انتهاء الدرس وعند عدم الحاجة إليهما، ودعت إلى اتباع الخطوات الموضحة في الإنفوجرافيك لتمويه الخلفية أثناء استخدام البرنامج، حفاظاً على الخصوصيات.
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