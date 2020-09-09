«السعودية للكهرباء» توضح قيمة غرامات إتلاف و قطع التمديدات التابعة لها

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، قيمة المخالفات والغرامات المترتبة على إتلاف أو تعطيل أو قطع تمديدات تابعة للشركة.

وحددت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حقوق وواجبات المستهليكن وكذلك المخالفات التي يتحملونها في حالات إتلاف أو تعطيل أو قطع تمديدات تابعة للشركة، وحالات التعدي على منشآت المحطات أو شبكاتها بقصد الإستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.

المخالفات وقيمة الغرامات المحددة

وأشارت «شركة الكهرباء»، إلى أنه يوجد 17 مخالفة تستوجب عقوباتها دفع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه بناءً على القرار الوزاري رقم (886/1) بتاريخ 2/11/1433 هـ، والذي يقضي بتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق الشركة السعودية للكهرباء، يعاقب من تعمد أو تسبب في اتلاف أو تعطيل معدات أو منشآت أو قطع تمديدات الشركة أو استفاد من الخدمة بطريقة غير مشروعه بغرامة يتم تحصيلها عن طريق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حسب لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف اصلاح الاضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، على النحو التالي :

– منشأة أو مبنى أو مستودع وقيمتها 100 ألف ريال.

– مركبة أو معدة ثقيلة وقيمتها 100 ألف ريال.

– محطة لتوليد القوى الكهربائية وقيمتها 100 ألف ريال.

– محطة تحويل رئيسية لشبكات الجهد العالي (أعلى من 132 ك.ف) وقيمتها 100 ألف ريال

– محطة تحويل رئيسية لشبكات الجهد المتوسط (33 ك.ف من 132 ك.ف) وقيمتها 100 ألف ريال.

– خطوط هوائية أو أبراج أو أعمدة أو كابلات أرضية وفق الجهود التالية:

• خطوط النقل على الجهود الفائقة أعلى من 230 ك.ف وقيمتها 100 ألف ريال.

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• خطوط النقل على الجهود العالية من 110 ك.ف إلى 230 ك.ف وقيمتها 100 ألف ريال.

• خطوط التوزيع الابتدائي على الجهود المتوسطة من 11 ك.ف إلى أقل من 110 ك.ف. ف وقيمتها 100 ألف ريال.

• خطوط التوزيع الثانوية على الجهود المنخفضة أقل من واحد ك.ف وقيمتها 100 ألف ريال.

• محطة توزيع مدمجة وقيمتها 100 ألف ريال.

• محطة توزيع فرعية وقيمتها 100 ألف ريال.

• محول توزيع أرضي أو هوائي وقيمتها 100 ألف ريال.

• مفتاح جهد متوسط وقيمتها 100 ألف ريال.

• لوحة توزيع جهد منخفض وقيمتها 50 ألف ريال.

– أي معدات للخدمة الكهربائية بما يشمل كبينة توزيع الكهرباء، وقيمتها 50 ألف ريال.

– عداد قياس الطاقة الكهربائية و ملحقاته، وقيمتها 50 ألف ريال.

– أي خطوط للاتصالات و التحكم أو الأجهزة التابعة لها (أجهزة التقوية) وقيمتها 3 ألاف ريال