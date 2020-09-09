وزيرالمالية: تدبرنا صدمة سوق النفط والتراجع الكبير في الإيرادات

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، إننا تدبرنا صدمة سوق النفط والتراجع الكبير في الإيرادات ونتوقع نموا جيدا صوب خلال العام 2021، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة».

وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورنا، وخطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.

وتأتي مشاركته ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى «حوارات إعادة التشكيل الكبيرة» ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء «أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام»؛ حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021م.