شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توجه رسالة لمستفيدي «الضمان» بشأن تحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.
وقالت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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