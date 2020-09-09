شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين عبر جدارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة النقل الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية ، على النحو التالي:

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– محلل نظم (المرتبة 7 – عدد 3 وظائف – الرياض).

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا) اعتباراً (الساعة 7 صباحاً) من يوم الثلاثاء الموافق 1442/1/27هـ ، حتى (الساعة 12 مساء) يوم الخميس الموافق 1442/1/29هـ عبر منظومة جدارة ( https://bit.ly/3ih4Vtl )

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).