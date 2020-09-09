شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: فيديو إساءات وافد لعاملة سعودية.. قديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المقطع المتداول بخصوص وافد يسيء لموظفة سعودية، وقفت عليه الوزارة منذ 3 أشهر.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من إعادة تداول الفيديو مجددا هذا اليوم، موضحة أنه تم الوقف على الحالة سابقا من فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقا للإجراءات الرسمية للنظام.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداولاً لمقطع يظهر قيام وافد أثناء معاملته لموظفة – يبدو أنها سعودية – بطريقة مسيئة.
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