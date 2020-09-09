حمدوك: لبينا كل الشروط لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

وقال حمدوك في مقابلة شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء: "الحكومة الانتقالية ورثت هذه المشكلة، عن نظام عمر البشير، ونحن نعمل عليها بصبر".

ويرى رئيس الوزراء السوداني أن الخرطوم ستصل إلى النهاية في هذا الملف الشائك خلال وقت "ليس ببعيد".

وأكد حمدوك أنه بحث الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية في أغسطس/آب الماضي.

وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع فصائل مسلحة "يشكل مدخلا إلى تحقيق السلام الشامل".

وأتم حمدوك بأن "ثمة سعادة بهذه المرحلة الأولى، لكن المطلوب هو البناء عليها حتى تشمل الحركات التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السلام".