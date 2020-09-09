وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن أجهزة الاستطلاع رصدت تحركات معادية حول أحد المقرات ضمن إحدى المزارع المنعزلة غربي مدينة إدلب، بعدما شهدت حركة دخول وخروج عدد من الآليات وسيارات دفع رباعي، ما استدعى تدخل الطيران الحربي عبر 4 غارات متتالية على المقر، أسفرت عن تدميره بشكل كامل ومقتل كل من بداخله.
© Sputnik . WASIM SULIMAN
وأضاف المصدر أنَّ الاستهداف الجوي أتى بعد حركة كثيفة للسياراتٍ رباعيّة الدّفع في محيط المقر تعود إلى قياديين في تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، حيث كان من المقرّر عقد اجتماع تنسيقي بين الطرفين لمناقشة التطورات الميدانية على الأرض، واحتمال تنفيذ الجيش السوري عمل عسكري في ريف إدلب.
وأكد المصدر أنَّ 11 قيادياً في التنظيمين قتلوا جراء الغارات تم التعتيم بالكامل على جنسياتهم، فيما أصيب آخرون، وتم تدمير المقر بشكل شبه كامل.
يذكر أن تنظيم "حراس الدين" المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، يتكون من مقاتلين متشددين، أعلنوا عام 2016 إنشاء تنظيمهم الخاص، والذي يدين بالولاء إلى زعيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا) في أفغانستان أيمن الظواهري، ويقود التنظيم "مجلس شورى" يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، ولهم باع طويل في صفوف تنظيم القاعدة بينهم (أبو جليبيب الأردني "طوباس"، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل وسامي العريدي).
ويضم "حراس الدين" في صفوفه "جهاديين" عرب وأجانب، كما عمل التنظيم على استقطاب مقاتلين محليين متمرسين في القتال داخل سوريا، إضافة إلى دمجه مقاتلين من تنظيم "أنصار الدين" في عام 2018 في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، وأمن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال أفريقية مناطق استيطان خاصة بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي السوري يدمر "غرفة عمليات" ويحيد 11 متزعما من "النصرة" و"حراس الدين" في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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