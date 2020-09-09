وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، سيقام المتحف في يوليو/تموز 2022 في مقر المركز في الرياض، بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.
ويقدم المتحف من خلال محتوياته المتنوعة سردا لمسيرة النفط في حياة البشر منذ أن كان مادة خام وحتى تشكلاته المعاصرة، عبر أعمال فنية مبتكرة ترتكز على مفاهيم تعبيرية معاصرة.
ويحتوي متحف "الذهب الأسود" على أكثر من 200 عمل فني معاصر، كما سيستضيف معارض سنوية مؤقتة، وبرامج تعليمية لجميع الفئات.
ويروي المتحف قصة العلاقة الفريدة التي تكونت بين الإنسان وبين النفط، من خلال رحلة فنية مبتكرة لاستعراض تشكلات النفط من حالته الخام إلى كل تفرعاته.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق أول متحف إبداعي عن النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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