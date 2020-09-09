شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 553 اصابة كورونا و5 حالات وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن تسجيل 553 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21877 حالة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد دعت جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.

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وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.