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سلفاكير يؤكد تضامن دولة الجنوب مع السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحه السودانية، مكالمه هاتفيه من رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت، مطمئناً فيها على الاوضاع في البلاد جراء السيول والفيضانات التي تمر بها البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء، أكد سلفاكير تضامن دولة جنوب السودان قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني متمنياً ان تنجلي هذه الاوضاع في القريب العاجل .  

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