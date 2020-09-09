جلسة عمل تونسية أمريكية تبحث التعاون بين الجانبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، جلسة عمل تونسية أمريكية، برئاسة وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجى وقائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا " افريكوم" الجنرال ستيفان تاونساند الذي يزور تونس حاليا. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تمحورت جلسة العمل حول مزيد دعم التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تدريب الأفراد، وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية، في مجالات العمليات والتكوين والتدريب والاستعلام

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